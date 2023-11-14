NBA／艾頓消極動作再度引發熱議 本季9場只獲3罰球

本季轉戰拓荒者的艾頓（Deandre Ayton）季前誓言打出統治力，不過他的打球態度再度受到質疑，起因是昨天拓荒者作客湖人時，艾頓關鍵時刻未積極拚搶，且回防慢吞吞，被湖人前鋒普林斯（Taurean Prince）攻進關鍵2分。

事發在第四節剩2分多鐘，拓荒者後衛執行擋拆後傳球失誤，球就在艾頓身前不遠處，他卻恍神未拚搶，隊友兩手一攤；普林斯則積極搶球，並輕鬆上籃得分。

bruh pic.twitter.com/lTVAhCnEwA — LEEZUS (@AndrewLeezus) 2023年11月13日

這段畫面後來在網路上被瘋傳，網友們紛紛表示，「這就是我們熟悉的艾頓」、「再次提醒我為何他不在鳳凰城」、「他2年後會到中國」。

艾頓效力太陽時常出現注意力不集中情況，最經典一幕就是在籃下發呆，看著杜蘭特（Kevin Durant）和約柯奇（Nikola Jokic）搶籃板。本季艾頓場均11.4分12.2籃板，防守籃板率34.8%高居聯盟第1，但場均只出手9.6次遠不如太陽時期，9場比賽只獲得3次罰球，相當離譜。