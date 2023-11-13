NBA／戴維斯比肩Kobe16年前紀錄 里夫斯：他在就有機會贏

湖人今天主場迎戰拓荒者少了詹姆斯（LeBron James），戴維斯（Anthony Davis）挺身而出，成為2007年布萊恩（Kobe Bryant）以來，首位單場至少砍下「30分、13籃板、6助攻、3阻攻、罰進10球」的球員。

戴維斯統治級表現獲隊友里夫斯（Austin Reaves）盛讚，「永遠不會希望詹姆斯或任何人缺陣，但只要戴維斯在場上，就有機會贏球，他改變了比賽。」拓荒者教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）也被戴維斯征服，「戴維斯顯然是場上最好的球員，他真的打很好。」

湖人前鋒瑞迪許（Cam Reddish）連2戰先發出陣，今天在進攻端貢獻18分，還連3戰上演3次抄截。他賽後受訪時說，「我們必須挺身而出，盡最大能力並保持活力。我們贏球了，但我認為能做得更好，比賽48分鐘都要努力。」

儘管湖人收下2連勝，但本場比賽三分球命中率21.1%仍是隱憂，本季團隊三分命中率30.4%，全聯盟只優於黃蜂。湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示，「我們會鼓勵球員空檔就出手，如果有發現更好的機會，那就傳球。」漢姆也強調，「一切都要從防守開始，這是我們贏球的核心概念。」