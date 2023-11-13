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NBA／詹皇本季首度休兵 「爆炸頭」戴維斯聯手八村壘險勝拓荒者

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯扣籃。 美聯社
戴維斯扣籃。 美聯社

湖人老將詹姆斯（LeBron James）今天缺席面對拓荒者的比賽，不過頂著「爆炸頭」造型的戴維斯（Anthony Davis）全場砍下30分13籃板6助攻，外帶3阻攻，加上八村壘（Rui Hachimura）關鍵時刻連得4分，幫助湖人以116：110力克拓荒者，本季主場4戰全勝。

上半場兩隊打得相當膠著，湖人前鋒瑞迪許（Cam Reddish）延續前天對太陽隊的好手感，半場就進帳16分，拓荒者則靠賽布爾（Matisse Thybulle）的三分球，上半場取得57：56領先。

第三節湖人戴維斯聯手里夫斯（Austin Reaves）打出35：23攻勢，沒想到拓荒者替補末節回敬12：2攻勢，比賽再度陷入拉鋸戰。比賽末段八村壘頻頻在禁區製造麻煩，攻下關鍵8分，助湖人驚險收下勝利。

戴維斯今天上場41分鐘，20投10中攻下30分13籃板，八村壘得到19分，瑞迪許和里夫斯各挹注18分。拓荒者方面，葛蘭特攻下全隊最高的23分，後衛梅斯（Skylar Mays）15分12助攻，連2戰助攻破雙位數。

值得一提的是，湖人今天在罰球線上37：9輾壓拓荒者，根據《StatMuse》統計，上賽季加本賽季湖人比對手多罰549球，第二名的魔術只比對手多204球。

湖人 拓荒者 LeBron James Anthony Davis

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