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NBA／太陽本季第4度末節崩盤 亞歷山大飆35分率雷霆逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(中)末節7投1中，太陽再度崩盤。 美聯社
杜蘭特(中)末節7投1中，太陽再度崩盤。 美聯社

太陽今天在主場迎戰雷霆隊，球星布克（Devin Booker）仍因傷缺陣，太陽前3節取得6分領先，末節被逆轉劇本重演，以99：111輸球，目前主場戰績只有1勝4敗。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）末節獨得14分，反觀太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal）加起來12投2中，雷霆靠著31：13攻勢輾壓太陽，完成逆轉勝。

亞歷山大全場攻下35分7籃板4助攻，前鋒威廉斯（Jalen Williams）砍進本季新高的31分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到18分6籃板，吉迪（Josh Giddey）繳出10分10助攻6籃板數據。

太陽方面，杜蘭特上場36分鐘，得到28分9籃板。比爾18分8籃板5助攻，長人諾基奇（Jusuf Nurkic）關鍵時刻被棄用，替補中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）得到15分5籃板。太陽今年兩度面對湖人和首度對馬刺，都是末節被大逆轉，加上今天已是第4次被翻盤。

太陽 雷霆 Kevin Durant Shai Gilgeous-Alexander

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