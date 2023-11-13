NBA／快艇不敵爐主灰熊吞5連敗 雷納德還和祖巴茲吵架

快艇四星合體以來一勝難求，今天在主場迎戰聯盟爐主灰熊，喬治（Paul George）手感回暖攻進26分，最終仍以101：105吞敗，更糟糕的是，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）還和主力中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）發生爭執。

灰熊首節就靠7顆三分球取得13分領先，一路保持優勢到末節。狀態不佳的喬治終於甦醒，單節砍下11分，一度助快艇超前。不過灰熊穩住陣腳再度反超，明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）命中關鍵2罰，帶走勝利。

灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）今天攻下27分6助攻，史馬特（Marcus Smart）17分7助攻，中鋒畢永柏（Bismack Biyombo）13分12籃板2阻攻，傑克森15投3中只得到12分。

快艇方面，喬治雖攻下26分7助攻7籃板，但也發生7次失誤。哈登只得到11分，正負值-28全隊最差，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳出12分9籃板5助攻，雷納德只進帳14分，還和隊友祖巴茲發生爭執，他賽後表示：「這是團隊事務，我不想談論這個。」

喬治今天打出快艇四星合體以來最佳表現，但最終仍吞下敗仗。他賽後被問到快艇先發低迷表現時說：「這是一個成長的過程，我們正努力弄清楚這點。」他也談到隊友間的爭執，「我們沒有贏球，應該感到沮喪，這件事對我們來說是好的，我不會對此多做研究。」