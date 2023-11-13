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NBA／格林2次技術犯規遭驅逐 勇士輸騎士
回到大通中心的柯瑞依然維持高檔狀態，昨面對騎士隊轟進30分，達成生涯2萬2千分里程碑，成為史上第35人，開季前10戰至少都砍進4記三分球，也創聯盟新紀錄，勇士隊仍以110：118落敗。
勇士全隊僅柯瑞得分超過20分，騎士多點發揮，勒佛特板凳殺出拿下22分，米契爾攻下21分，葛蘭德、莫布里各拿19分，史特魯斯進帳16分，團隊第4節轟出16：4的猛烈攻勢，一舉擊潰對手防線。
比賽過程中還出現一段火爆插曲。第3節米契爾衝撞持球的格林，引發雙方衝突；起因在於前一波攻守中，格林先用一個小動作肘擊撞飛米契爾，裁判最後認定這是違反運動精神故意推人，「校正回歸」追加此役第2次技術犯規，直接驅逐出場。
「我從未聽過這條規則。」勇士主帥柯爾略帶嘲諷地說，「有很多回合動作，我想要追溯到3年以前，此事太奇怪了。」
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