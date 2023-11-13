NBA／格林2次技術犯規遭驅逐 勇士輸騎士

「技術犯規」還是「驅逐出場」，對勇士前鋒格林（Draymond Green）來說並不陌生，在今年賽季進行到第10場比賽時，格林因為一次「校正回歸補T」本季首度被趕出場，賽後他在接受時表示，他就是裁判眼

2023-11-12 18:33