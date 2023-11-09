NBA／字母哥嘲諷對手被驅逐 里拉德末節18分率公鹿險勝活塞
東區強權公鹿作客活塞隊，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因2次技術犯規，第三節就被驅逐出場。公鹿隨後陷入苦戰，里拉德（Damian Lillard）末節爆發扭轉局勢，獨得18分，率公鹿以120：118氣走活塞。
安戴托昆波第二節抱怨活塞康寧漢（Cade Cunningham）對里拉德犯規，被吹第1次技術犯規。第三節剩9分鐘，安戴托昆波送出麻辣鍋後，帶球一條龍爆扣，並怒視防守者史都華（Isaiah Stewart），裁判響哨吹技術犯規，他只能黯然退場。裁判解釋：「這是一次因嘲諷對手被吹罰的技術犯規，不符體育道德準則。」
安戴托昆波退場前公鹿還領先活塞13分，但活塞在康寧漢領軍下，單節轟進43分，三節打完反而取得5分領先。末節兩隊形成拉鋸戰，里拉德關鍵時刻連取4分，在最後1分鐘要回領先，洛培茲（Brook Lopez）也補上關鍵三分球，終場以120：118險勝。
里拉德三分球12中2，但罰球13中12，攻下34分。安戴托昆波退場前得到15分9籃板5助攻，波提斯（Bobby Portis）則挹注18分。
活塞方面，康寧漢拿到33分8籃板8助攻，新秀後衛薩瑟（Marcus Sasser）砍下生涯新高26分，首輪第5順位的湯普森（Ausar Thompson）得到6分15籃板。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言