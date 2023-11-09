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NBA／安東尼不在意沒奪冠 退休生活多采多姿是「曼巴精神」

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊恩(左)、安東尼(右)。 美聯社
布萊恩(左)、安東尼(右)。 美聯社

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今年5月宣布退休，他近日接受《Complex》專訪時提到已故球星布萊恩（Kobe Bryant）對他的影響，還發表對冠軍文化的看法。

布萊恩退休生活多采多姿，以《親愛的籃球》奪下奧斯卡最佳動畫短片獎，他曾說過：「如果籃球是一生中做過最好的事，那你就失敗了。」安東尼同意這句話，認為這就是「曼巴精神」。他退休後經營時尚、葡萄酒及餐廳等行業，還成為國際籃總（FIBA）世界盃全球大使。

安東尼退休生活多采多姿。 美聯社
安東尼退休生活多采多姿。 美聯社

安東尼職業生涯19年從未獲得冠軍，受到部分球迷質疑，對此他表示：「現在比賽文化改變了，8、90年代時是戒指文化，現在只看錢。當然還是要爭冠，但拿到冠軍前要先拿6000萬美元年薪。巴克利（Charles Barkley）、米勒（Reggie Miller）和我都沒拿到冠軍，我們就不能獲得讚譽？」

NBA近年越來越多非美國籍巨星，包含金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）及獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic），安東尼也親眼見證美國在男籃世界盃的慘況，但他不認為這代表國際球員趕上美國，只是比以前有更多機會出現在NBA，「以前只有少數國際球員會來NBA，現在60人選秀可能有20位國際球員，這項運動在世界上迅速發展。」

Kobe Bryant Carmelo Anthony

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