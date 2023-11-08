NBA／金塊穆雷右腿拉傷歸期未定 明天對勇士持續缺席

衛冕軍金塊開季打出7勝1敗佳績，但主力控衛穆雷（Jamal Murray）因為右大腿後側肌群拉傷，歸期未定。明天金塊要在主場迎戰西區第3的勇士，穆雷持續缺陣，右手腕發炎的當家球星約柯奇（Nikola Jokic）則高機率出戰。

金塊昨天在主場以134：116擊敗鵜鶘，首輪第29順位的新秀史特羅瑟（Julian Strawther）板凳出發，打19分鐘就飆進5顆三分球，進帳21分，彌補穆雷缺陣時的後場火力。他賽後受訪時直言：「這是我這輩子聽過最大的歡呼聲，這是一次超現實體驗。」

金塊總教練馬龍（Michael Malone）稱讚史特羅瑟，「他打出影響力，那些三分球很關鍵。」馬龍也解釋穆雷的傷勢：「這不是1、2場就能處理好的傷勢，會比我們想像的還要久。」

鵜鶘主力後衛麥凱倫（C.J. McCollum）近日因氣胸進傷兵名單，鵜鶘同樣有首輪新秀跳出，第24順位的霍金斯（Jordan Hawkins）飆進7顆三分球，攻下31分。鵜鶘總教練格林（Willie Green）稱讚霍金斯：「他無所畏懼，很有侵略性，所有隊友都在幫他找空檔。」