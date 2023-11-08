快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

NBA／金塊穆雷右腿拉傷歸期未定 明天對勇士持續缺席

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷。 法新社
穆雷。 法新社

衛冕軍金塊開季打出7勝1敗佳績，但主力控衛穆雷（Jamal Murray）因為右大腿後側肌群拉傷，歸期未定。明天金塊要在主場迎戰西區第3的勇士，穆雷持續缺陣，右手腕發炎的當家球星約柯奇（Nikola Jokic）則高機率出戰。

金塊昨天在主場以134：116擊敗鵜鶘，首輪第29順位的新秀史特羅瑟（Julian Strawther）板凳出發，打19分鐘就飆進5顆三分球，進帳21分，彌補穆雷缺陣時的後場火力。他賽後受訪時直言：「這是我這輩子聽過最大的歡呼聲，這是一次超現實體驗。」

金塊總教練馬龍（Michael Malone）稱讚史特羅瑟，「他打出影響力，那些三分球很關鍵。」馬龍也解釋穆雷的傷勢：「這不是1、2場就能處理好的傷勢，會比我們想像的還要久。」

鵜鶘主力後衛麥凱倫（C.J. McCollum）近日因氣胸進傷兵名單，鵜鶘同樣有首輪新秀跳出，第24順位的霍金斯（Jordan Hawkins）飆進7顆三分球，攻下31分。鵜鶘總教練格林（Willie Green）稱讚霍金斯：「他無所畏懼，很有侵略性，所有隊友都在幫他找空檔。」

金塊 Jamal Murray

相關新聞

NBA／裁判報告打臉湖人 詹皇批：比賽不是最後2分鐘定輸贏

湖人在昨天作客熱火主場的比賽中，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）拿下全場最高30分但卻僅獲得4次罰球，一度引發...

NBA／前老鷹控衛曝Kobe邀他同隊 指著林書豪怒噴一句話

前老鷹控衛提格（Jeff Teague）近日在播客節目爆料，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）曾當面邀他同隊打球，更誇張的是，布萊恩竟在比賽中指著當時效力湖人的林書豪說：「你讓我在這支爛隊？

NBA／雙星離隊後籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

籃網小將湯瑪斯（Cam Thomas）今年2月連3場飆破40分，但很快就變回板凳球員。本季湯瑪斯再次進化，前7戰攻進239分排名聯盟第5，逐漸扛起球隊招牌，他近日接受《HoopsHype》專訪時提到狀

NBA／一生只督你一人！布魯克再嗆聲詹姆斯：準備好鎖死他

火箭隊明天將在主場迎戰來訪的湖人隊，本季轉戰休士頓的「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）顯然已迫不及待，延續上季季後賽的過節，他賽前再度對湖人巨星詹姆斯（LeBron James）發下豪語，

NBA／威斯曼在活塞慘遭棄用 勇士浪花兄弟相信他還有機會

活塞隊開季打出2勝6敗戰績，2020年榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）沒有受傷，但只出賽2場，累積17分鐘上場時間，美媒《CBS Sports》直言，他在底特律已經失寵。 勇士隊20

NBA／金塊穆雷右腿拉傷歸期未定 明天對勇士持續缺席

衛冕軍金塊開季打出7勝1敗佳績，但主力控衛穆雷（Jamal Murray）因為右大腿後側肌群拉傷，歸期未定。明天金塊要在主場迎戰西區第3的勇士，穆雷持續缺陣，右手腕發炎的當家球星約柯奇（Nikola

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。