NBA／哈登快艇處女秀 4巨頭出擊不敵尼克雙星

從76人隊交易到快艇隊的「大鬍子」哈登，昨天終於迎接新東家處女秀，首度穿上快艇戰袍先發出賽，繳出17分、6助攻，快艇雖以97：111敗給尼克隊，但哈登認為在新隊伍「看見無限可能」。

昨天是哈登新球季首次出賽，之前沒參與76人訓練營的他承認，場上速度有點快，「感覺有點奇怪，沒打過一場真正的熱身賽，也沒投入完整訓練營，上場就是即興發揮。」

哈登第3節末連拿5分，一度助隊取得3分領先，兩隊打完3節戰成平手，但尼克第4節打出7：0攻勢，雙星藍道、巴瑞特各有27分和26分，聯手擊退首度以「4巨頭」出賽的快艇。

終於結束和76人的鬧劇，哈登坦言首戰的前幾分鐘各種思緒奔騰，不過回到球場感覺很好，十分期待和雷納德、喬治和衛斯特布魯克聯手的新旅程。

快艇教頭泰隆魯認為，團隊還需些時間適應新陣容，畢竟4名得分好手齊聚，要讓每個人都進入節奏非易事，不過哈登和衛斯特布魯克都有很好的傳球能力，相信大概10場比賽後，就會進入狀況。