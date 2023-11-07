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NBA／哈登轉隊首秀靠直覺打球 喬治僅10分仍看好快艇未來

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登。 法新社
哈登。 法新社

「大鬍子」哈登（James Harden）今天迎來快艇隊首秀，雖然他攻下17分6助攻，但快艇末節被打爆，終場以97：111輸給尼克隊。

快艇今天排出衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）及哈登的先發陣容。哈登賽後坦言狀態還沒調整好，「沒有經歷熱身賽和完整的訓練營，感覺有點奇怪。我在場上隨心所欲，按照直覺和過去幾年做的事，就是上場打球、思考比賽，幫助其他隊友打球更簡單。」

當被問到快艇四星的潛力，哈登直言，「有無限可能，我們前3節打得不錯，但後來進攻找不到節奏，錯失很多好的空檔。」

今天雷納德攻下全隊最高的18分，衛斯特布魯克也貢獻17分，反觀喬治11投2中，只得到10分。對此，喬治不擔心球隊的化學反應，「我們會想辦法，這只是第一場比賽。老實說和那些傢伙打球很有趣，我對未來感到樂觀。」

快艇今天不只輸球，替補中鋒普拉里（Marshall Plumlee）還在第三節被尼克前鋒藍道（Julius Randle）撞傷，要靠隊友攙扶才能離場，預計明天接受詳細檢查。

快艇 James Harden Paul George Russell Westbrook Kawhi Leonard

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