NBA／保羅復活、柯瑞再轟7記三分彈 勇士射下活塞

昨天終止5連勝的勇士隊，後場球星保羅（Chris Paul）今天「背靠背」出賽挺身而出，攻下轉戰勇士後的最高17分，加上招牌球星柯瑞（Stephen Curry）再飆7記三分球在內的34分，雙星聯手助隊以120：109擊敗活塞隊。

勇士首節取得31：26領先，半場打完優勢擴大到56：48，但活塞第三節開啟追分模式，烏穆德（Stanley Umude）連拿5分下更取得80：74反超，勇士靠薩里奇（Dario Saric）兩度「3分打」得手，才帶著83：82微幅領先進入決勝節。

Steph has 5⃣ first-half threes in Detroit 🎯



He's up to 19 PTS 👀



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第四節比數拉鋸下，柯瑞和保羅接管戰局，保羅連投帶罰連拿4分，柯瑞最後29秒切入得手更讓勇士領先擴大到119：109，最終勇士就以120：109帶走客場勝利。

柯瑞今天三分球17投7中轟下34分，開季8場比賽就有4戰有單場投進7記三分球表現；昨天10投僅2中的保羅今天9投6中攻下17分，另有6助攻、5籃板，且沒出現任何失誤；湯普森（Klay Thompson）17分，格林（Draymond Green）6分、9籃板、8助攻，但維金斯（Andrew Wiggins）持續低迷，今天9投2中僅拿4分。

活塞先發五人得分都打兩位數，康寧漢（Cade Cunningham）和海耶斯（Killian Hayes）各拿21分最高。