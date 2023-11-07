NBA／快艇將「露鳥」後衛合約轉正 球員名單達14人

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，快艇隊將前馬刺小將普里莫（Joshua Primo）的雙向合約轉為正式合約，另外還會和後衛穆恩（Xavier Moon）簽下雙向合約。

普里莫是馬刺2021年以首輪第12順位選進的後衛，馬刺極力栽培他，沒想到去年卻傳出對前馬刺女心理治療師考森（Hillary Cauthen）「露鳥」高達9次，事件爆發後馬刺球團決定裁掉他，最終聯盟禁賽他4場，直到今年季前才獲得快艇雙向合約。

普里莫生涯前2季為馬刺出戰54場，平均得到5.9分2.3籃板和1.8次助攻。快艇日前完成哈登（James Harden）交易案，送出4名球員，得到3名球員，再將彼特盧舍夫（Filip Petrusev）送到快艇，今天將普里莫合約轉正後，正式球員名單14人，雙向球員3位。

今天快艇客場挑戰尼克，哈登迎來轉隊後首戰，目前快艇擁有哈登、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、鮑威爾（Norman Powell）及海蘭德（Bones Hyland），普里莫上場機會可能不多。