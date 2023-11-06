NBA／黃蜂5秒違例葬送追平機會 小鮑爾30分大三元不敵獨行俠

黃蜂「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）前戰對溜馬上演致勝抄截，今天面對獨行俠末節狂砍23分，仍以118：124輸球。小鮑爾全場30分13助攻10籃板，不僅是個人生涯首次30分大三元，也是黃蜂隊史2002年戴維斯（Baron Davis）後首人。

黃蜂上半場取得12分領先，獨行俠則在第三節將分差追到1分。末節兩隊展開拉鋸戰，其中小鮑爾全場9投8中，包含5顆三分球，攻進23分。最後一分鐘黃蜂連追4分，剩8.1秒時還落後3分，沒想到竟然發球5秒違例，讓小鮑爾的努力功虧一簣。

針對關鍵時刻5秒違例，黃蜂總教練克里佛（Steve Clifford）表示：「我無話可說。」小鮑爾末節23分創個人生涯單節新高，他說，「我真的只想贏，試圖盡我所能，但最後沒按照我們的計畫前進。」

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今天傷癒復出，得到18分10助攻，球星唐西奇（Luka Doncic）則有23分12籃板9助攻的準大三元表現。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）開心地說：「當我們擁有唐西奇和厄文，比賽是一件簡單的事。」