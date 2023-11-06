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NBA／鵜鶘傷兵不斷 麥凱倫生涯第2次遭遇右肺氣胸

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘後衛麥凱倫。 法新社
鵜鶘後衛麥凱倫。 法新社

鵜鶘隊今天宣布主力後衛麥凱倫（C.J. McCollum）因右肺局部氣胸，將在48小時候接受額外檢查，以確定休戰時間。這是他生涯第2次被診斷出氣胸，2021年12月他因氣胸缺陣6周。

鵜鶘狀元威廉森（Zion Williamson）開季健康，率隊打出4勝2敗戰績，英格倫（Brandon Ingram）前戰面對老鷹隊也傷癒復出，沒想到馬上換麥凱倫進傷兵名單。麥凱倫本季出賽6場，平均得到21.7分、5.7助攻、4.8籃板及1.5抄截。

除麥凱倫外，角色球員墨菲（Trey Murphy III）、馬歇爾（Naji Marshall）及艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）都持續因傷缺陣，好消息是新秀霍金斯（Jordan Hawkins）表現不錯，上一場對老鷹飆進4顆三分球，攻下生涯新高的15分。

鵜鶘 C.J. McCollum

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