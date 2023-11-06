NBA／溫班亞瑪站著也能送鍋 天際線封阻三分球對手好無奈

馬刺主力球員瓦賽爾（Devin Vassell）因腹股溝傷勢缺陣，不過暴龍上半場只得到35分，讓馬刺取得19分領先。下半場暴龍彷彿變成另一隊，特別是前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）末節狂砍17分，加上阿努諾比（OG Anunoby）關鍵時刻補籃追平比分，將比賽拖進延長賽，暴龍也延續氣勢，終場以123：116擊敗馬刺。

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巴恩斯全場攻下30分11籃板6助攻，外帶3抄截3阻攻。阿努諾比三分球13投7中，進帳24分7籃板，施羅德（Dennis Schroder）24分6助攻，伯爾特（Jakob Poeltl）則貢獻16分10籃板。

馬刺方面，強森（Keldon Johnson）砍下全隊最高的26分，柯林斯（Zach Collins）得到21分11籃板5助攻，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場16投7中，繳出20分9籃板4助攻，還有5次阻攻。

El tapón que ha puesto Víctor Wembanyama



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儘管馬刺輸球，但溫班亞瑪的火鍋秀卻是讓球迷大飽眼福，阿努諾比出手底角三分球已拉高弧度，仍躲不過溫班亞瑪封阻。還有一次籃下出手，溫班亞瑪站著就蓋火鍋，有美國網友直言，「他讓6呎7吋的球員看起來像小孩」、「像5歲小孩和爸爸打球」。阿諾諾比受訪時無奈地笑說，「他太高了，他真的太高了！」