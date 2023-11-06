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NBA／就是明天！哈登快艇處女秀戰尼克

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「大鬍子」哈登（James Harden）親口證實，台灣時間明天早上將穿著快艇球衣出戰尼克隊，迎接在快艇隊的處女秀。 美國聯合通訊社
「大鬍子」哈登（James Harden）親口證實，台灣時間明天早上將穿著快艇球衣出戰尼克隊，迎接在快艇隊的處女秀。 美國聯合通訊社

76人隊轉戰快艇隊的「大鬍子」哈登James Harden），台灣時間明天早上將迎接穿著快艇球衣處女秀，他親口證實將在明天作客麥迪遜廣場花園出戰尼克隊上陣。

哈登今天在紐約練習前受訪提到，除非發生任何意外，否則很樂意迎接本季第一場比賽。

快艇前一戰在台灣時間上周四延長賽敗給湖人，接續整整休息4天，讓哈登有時間熟悉新團隊體系，上周也連續兩天都參與快艇的5對5訓練。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）目前還沒鬆口明天的先發成員，且球隊先發成員雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）及祖巴茲（Ivica Zubac）上周訓練沒和哈登同隊，不過今天訓練就會合體。

泰隆魯表示，哈登身體狀態看起來很好，且在前幾次和球隊的訓練就展現高球商，能快速解讀場上狀況、和新隊友進行搭配，不過球團仍會謹慎並監控哈登明天的出賽狀況。

哈登訓練後提到，首戰應該不會出賽超過40分鐘，但也不會有任何時間限制，身體在練習後的感覺也很好，很興奮能回到球場。

哈登 James Harden 快艇 尼克 76人

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