NBA／格林未造成球不自然彈跳 官方解釋不構成妨礙中籃

柯瑞(Stephen Curry)在客場對雷霆的比賽中演出致勝上籃,不過後續格林(Draymond Green)的爭搶動作是否「妨礙中籃」也引發爭議,NBA官方賽後也針對這一球的判決作出了解釋。

這場比賽的主裁判歐文(Mitchell Ervin)說:「這是一個清晰且明確的案例,格林並沒有碰觸到球。儘管他有碰觸籃框,但他沒有碰球,所以沒有因觸碰籃框而對球造成不自然的彈跳,因此這一回合的進攻違例是不存在。」

Looks like Draymond Green pushes Josh Giddey’s hand into the net for those wondering about Giddey touching the net:

pic.twitter.com/xll0U21rOz