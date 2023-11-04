NBA／格林未造成球不自然彈跳 官方解釋不構成妨礙中籃

柯瑞（Stephen Curry）在客場對雷霆的比賽中演出致勝上籃，不過後續格林（Draymond Green）的爭搶動作是否「妨礙中籃」也引發爭議，NBA官方賽後也針對這一球的判決作出了解釋。

這場比賽的主裁判歐文（Mitchell Ervin）說：「這是一個清晰且明確的案例，格林並沒有碰觸到球。儘管他有碰觸籃框，但他沒有碰球，所以沒有因觸碰籃框而對球造成不自然的彈跳，因此這一回合的進攻違例是不存在。」

Looks like Draymond Green pushes Josh Giddey’s hand into the net for those wondering about Giddey touching the net:

pic.twitter.com/xll0U21rOz — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) November 4, 2023

至於吉迪碰觸籃網是否也是違例？就規則認定來看，吉迪的動作也沒有導致球出現不自然的彈跳，所以也不適用「妨礙中籃」的條款。