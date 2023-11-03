NBA／「到處都有藍色30號球衣」 柯爾曝喬丹與柯瑞共同點

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今年已35歲，仍在球場上繳出巨星身手，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也指出，柯瑞和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）有許多相似之處。

柯爾曾和喬丹締造公牛三連霸王朝，2014年接下勇士兵符執教柯瑞至今，已奪下4座總冠軍，他對這兩位不同世代巨星都相當了解。柯爾近期接受《NBC Sports》訪問時，提到柯瑞和喬丹的共同點，「喬丹和柯瑞每年都投入很多精力變得更好，不斷追尋變強的方法。喬丹可能是第一位聘請私人教練的球員，柯瑞也找佩恩（Brandon Payne）幫助自己進步。」

柯爾認為就是這樣的小細節，顯現兩位球星的關鍵特質「專注度與好勝心」。柯爾解釋，「大家都知道喬丹很好勝，但不知道柯瑞也很想贏。柯瑞總是面帶微笑，但其實是個殺手，他和喬丹都是絕對的殺手。」

柯爾強調兩人是不同個體，領導方式也不同，柯瑞在球場上比喬丹還安靜。柯爾最後總結說法，「兩人共同點比差異度還多，以前無論走到哪都是紅色23號球衣，現在都是藍色30號球衣。」