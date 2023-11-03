NBA／與好友比爾在太陽重聚？沃爾：我非常樂意
太陽開季遭遇傷兵問題，加上陣中缺乏控衛，只打出2勝3敗戰績。目前仍是自由球員的沃爾（John Wall）近日受訪時，被問到是否想加入太陽，他給予肯定答覆，並直言自己和比爾（Bradley Beal）感情很好。
儘管布克（Devin Booker）今天復出擔任控衛，繳出31分13助攻數據，太陽仍不敵溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺。目前太陽除了布克外，葛登（Eric Gordon）、艾倫（Grayson Allen）和古德溫（Jordan Goodwin）都偏向得分後衛，未來比爾復出可能也得打控衛。
沃爾2010年被巫師選為選秀狀元，比爾則在2012年以探花身分加盟巫師，兩人曾4度帶隊闖進季後賽。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也詢問沃爾是否想和比爾再續前緣，沃爾表示，「我想和他重回巫師時期，我們經常聊天，很多人說我們不合才拆夥，但其實一直有保持聯絡。他轉隊時我恭喜他，希望他能拿下總冠軍，如果可以加入他們，我非常樂意。」
現年33歲的沃爾上季效力快艇出賽34場，得到11.4分5.2助攻2.7籃板，投籃命中率只有40.8%。他季中被交易到火箭後，就沒有上場過，休賽季也未獲得任何球隊青睞。
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