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NBA／選快艇是因為衛少 哈稱在76人受束縛：我自己就是體系

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈登強調自己在76人受到束縛，加盟快艇有部分原因是衛少。 美聯社
哈登強調自己在76人受到束縛，加盟快艇有部分原因是衛少。 美聯社

在連續與籃網、76人鬧得不歡而散後，「大鬍子」哈登（James Harden）在本周透過交易轉戰快艇，在今天受訪時他就表示，過去在費城時自己的球風受到了束縛，不過對於如今來到快艇，他也強調想要證明自己可以與任何球員打成一片，並在最終奪得總冠軍。

身為聯盟最頂尖的得分機器，哈登過去3個賽季在籃網與76人卻過得不如意，儘管他一度為了幫助球隊補強戰力爭冠而降薪，但最終仍是無法達成目標，甚至還與球團鬧得不歡而散，並在日前遭交易到快艇。

而今天哈登在受訪時也談到了過去幾年自己的心境，他強調在費城時自己為了幫助球隊取勝付出一切，除了為讓球隊更好選擇降薪2600萬美元續約，還不惜改變自己的角色，不過最終76人球團仍決定棄他而去，讓原本以為可以在費城退休的他感到相當心寒，「很多人說他們是有自己的觀點，但就我來看這一切都不是真的。」

哈登強調，自己一直以來都是場上的「創造者」，不過在76人時期卻受到了束縛，讓他無法在進攻端盡情揮灑，他也解釋所謂的受到束縛並不是指投籃次數上，這也讓他現在想要找到一個能夠理解他、信賴他的人，「因為我不是一個體系裡的球員，而是本身就是一個體系，所以如果有人能在比賽過程中與我對話、理解、一同前進、搞清楚狀況並作出調整，這才是我最關心的，而不是我得不得分的問題。」

現在哈登也將這樣的希望寄託在新東家快艇與新隊友，包括雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）身上，並期待這4位同樣出生於南加州的球星能夠一起幫助快艇奪冠，「我回到家了，我覺得能和家人在一起，然後和一些非常優秀的球員共事讓我感到舒服，我們都來自加州，這會是一個獨特的故事。」

這也將是哈登生涯第3度與衛斯特布魯克成為隊友，他也透露衛斯特布魯克確實是他想要加入快艇的原因之一，「我們的關係超越了籃球的範疇，他有一些想要證明的東西，而我們都有一些想要一起努力實現的目標，還有什麼能比我們一起在洛杉磯共事更好的狀況嗎？」

Paul George Kawhi Leonard Russell Westbrook James Harden 快艇 76人

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