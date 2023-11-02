NBA／快艇4星都來自南加州 喬治：有比這更好的故事？

快艇今天背靠背作客湖人主場，雷納德（Kawhi Leonard）首節攻下18分創個人生涯新高，半場取得13分領先，沒想到下半場被湖人反超，喬治（Paul George）第四節關鍵3罰3中拖進延長賽，最終仍以125：130輸球，終止對戰湖人的11連勝。

喬治雖然幫助快艇殺進延長賽，但只打29秒就犯滿離場，雷納德孤軍奮戰仍不敵湖人多點開花，全場打41分鐘，28投15中，攻下38分6籃板5助攻。快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）受訪時說，「我們打得很努力，但有時打得不聰明，我們要把失誤降低。」

今天哈登（James Harden）交易案正式達成，塔克（PJ Tucker）替補出戰21分鐘0分5籃板。雷納德盛讚塔克，「他對我們來說很重要，能防守多個位置，有無私的團隊合作精神。」雷納德透露交易案發生時，他興奮地躺在床上，「他（哈登）是最佳球員之一，我們還有很多事要解決，我為他感到開心，準備好看他穿快艇球衣打球了。」

喬治也相當期待哈登加入，他強調哈登每年都是超級巨星、進攻發動機、得分手及領袖。雷納德、喬治、哈登及衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都出生於南加州，喬治也說，「有什麼比4個南加州人成為冠軍還要好的故事？」

這是衛斯特布魯克生涯第3度和哈登同隊，他透露，「我每年都有與哈登交談，我們像朋友一樣聊天，不管是在同隊或不同隊。」外界相當好奇快艇誰會打先發，快艇教頭泰隆魯只回應，「我忘了。」

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