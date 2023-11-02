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NBA／詹姆斯完全燃燒轟35分 湖人延長賽退快艇止對戰11連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
38歲的詹姆斯今天完全燃燒，出賽42分鐘攻下35分、11籃板、7助攻。 路透
38歲的詹姆斯今天完全燃燒，出賽42分鐘攻下35分、11籃板、7助攻。 路透

湖人隊和快艇隊今天上演的「洛城內戰」峰迴路轉，湖人克服兩位數落後，眼看就要終結11連敗，但快艇在喬治（Paul George）單節狂轟20分下扳平比數，湖人靠里夫斯（Austin Reaves）延長賽關鍵7分發揮，才驚險以130：125迎接勝利，終於止住對戰連敗。

透過重磅交易從76人隊轉戰快艇隊的「大鬍子」哈登（James Harden），今天仍沒上陣，穿著便服場邊當觀眾，一同來到快艇的塔克（P.J. Tucker）今天已替補上陣；湖人八村壘因眼傷缺陣，文森（Gabe Vincent）則因膝蓋酸痛免戰。

雙方都有成員缺席下，快艇首節就取得37：24領先，但湖人在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）連手下縮小差距，里夫斯第三節末的兩罰更讓湖人以87：85反超。

第四節比分拉鋸，湖人雖一度取得8分領先，但喬治領頭追分，讓快艇保有一線生機；最後17秒，快艇落後3分下喬治外線出手遭犯規，湖人雖提出挑戰但維持原判，喬治3罰俱中將比數117：117追平，湖人沒喊暫停直接執行最後一擊，羅素（D'Angelo Russell）「絕殺」機會失手，比賽進入延長賽。

延長賽才開始30秒，喬治就吞下第6犯離場。湖人靠里夫斯先完成「3分打」，再和「小皇帝」詹姆斯完成空中第一時間灌籃，助隊取得124：119領先；快艇雖有雷納德（Kawhi Leonard）連拿5分緊咬比數，但里夫斯最後4罰都把握，助湖人在主場止住對戰11連敗。

38歲的詹姆斯今天完全燃燒，出賽42分鐘攻下35分、11籃板、7助攻，戴維斯上場48分鐘貢獻27分、10籃板，羅素27分、6助攻，里夫斯全場15分有7分集中在延長賽，也是致勝功臣。

雷納德和喬治今天也各有38分和35分表現，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）24分、11籃板、8助攻、4抄截。

湖人 快艇 LeBron James Paul George Kawhi Leonard Russell Westbrook

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