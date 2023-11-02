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NBA／強權落難日！ 金塊不敵灰狼吞首敗、公鹿也被暴龍打爆

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊全場只拿到89分，約柯奇攻下25分10籃板。 路透
金塊全場只拿到89分，約柯奇攻下25分10籃板。 路透

西區和東區兩大冠軍熱門今天都爆冷輸球，金塊隊以89：111輸給灰狼，中止開季4連勝。公鹿以111：130不敵近況不佳的暴龍

金塊今天作客灰狼踢到鐵板，主力後衛穆雷（Jamal Murray）上半場手軟9投0中，半場球隊陷入19分落後。第三節穆雷復活攻進12分，但金塊一直無法將分差縮小，比賽時間剩6分42秒金塊落後23分，也鳴金收兵換上替補球員。

灰狼愛德華（Anthony Edwards）攻下全隊最高的24分，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分8籃板，康利（Mike Conley）17分6助攻，替補長人里德（Naz Reid）也挹注16分。金塊全隊命中率39.6%，三分球33投6中，攻下賽季新低的89分。約柯奇（Nikola Jokic）拿到25分10籃板3助攻，穆雷14分6籃板6助攻，其他球員得分都個位數。

雙星低迷，公鹿不敵暴龍隊。 法新社
雙星低迷，公鹿不敵暴龍隊。 法新社

東區另一強權公鹿也落難，客場出戰暴龍，開局頻頻打鐵，暴龍首節就取得13分領先，第二節又打出10：0攻勢，進一步將分差擴大到21分。公鹿雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）始終靜悄悄，比賽時間最後6分42秒，公鹿落後23分後決定換上替補陣容，進入垃圾時間。

暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）全場得到26分6籃板7助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）21分12籃板，施羅德（Dennis Schroder）貢獻24分11助攻。公鹿方面，安戴托昆波和里拉德分別攻下16分、15分，畢斯利（Malik Beasley）進帳20分全隊最高。

金塊 公鹿 灰狼 暴龍

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