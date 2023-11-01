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NBA／光速！哈登昨被交易就高歌離席 已赴洛城向快艇報到

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(左)今天已經前往快艇主場報到。 美聯社
哈登(左)今天已經前往快艇主場報到。 美聯社

昨天NBA再傳交易震撼彈，明星後衛哈登（James Harden）喊了整個休賽季的「賣我」後，終於如願被交易到快艇隊，開季至今沒上場過的他興奮心情藏也藏不住，今天就已經火速飛往洛杉磯，與未來的新隊友們碰面。

哈登想回到家鄉洛杉磯的消息早已是公開的秘密，年底將成為自由球員的他在和母東家76人隊僵持許久後，取得最後的勝利，與好朋友塔克（PJ Tucker）及彼特盧舍夫（Filip Petrusev）被送至快艇，未來預計將扛起先發控球任務，讓快艇升級成「宇宙艦隊」。

據傳哈登昨聽到交易消息時表現「欣喜若狂」，迫不及待想前往新東家，今天則馬上向球隊報到，效率神速，到了快艇主場後他與老闆鮑默（Steve Ballmer）打招呼，也進入休息室和新隊友寒暄，過去兩度攜手的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）熱烈表示歡迎。

由於目前的交易包裹薪資無法配平，這筆交易尚未正式官宣，今天快艇在主場對上背靠背的魔術隊，相關球員都沒辦法出賽，即便哈登人已經在洛杉磯，但加上後續體檢時間，可能要到下禮拜才能看見他披上快艇戰袍。

James Harden Russell Westbrook 76人 快艇

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