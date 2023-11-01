NBA／光速！哈登昨被交易就高歌離席 已赴洛城向快艇報到

昨天NBA再傳交易震撼彈，明星後衛哈登（James Harden）喊了整個休賽季的「賣我」後，終於如願被交易到快艇隊，開季至今沒上場過的他興奮心情藏也藏不住，今天就已經火速飛往洛杉磯，與未來的新隊友們

2023-11-01 10:37