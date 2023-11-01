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NBA／萬聖節變裝趴！喬丹扮小天后泰勒絲 網：魔獸要來了

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊隊喬丹扮成泰勒絲。 截圖自X
金塊隊喬丹扮成泰勒絲。 截圖自X

今天是美國時間萬聖節，各NBA球星角色扮演千奇百怪，其中金塊隊中鋒喬丹（DeAndre Jordan）竟扮成美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），有網友笑稱：「霍華德（Dwight Howard）要來了」

先前熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）先在開季媒體日秀出俏麗短髮，讓球迷相當震驚，喬丹這次為扮成泰勒絲，戴上金色假髮並塗口紅，雖然完全不像，但非常吸睛。由於「魔獸」霍華德日前被指控性侵男子，因此網友紛紛調侃：「霍華德要來了」、「他為霍華德打扮成這樣？」、「無論如何都別讓霍華德看見」。

除了小喬丹外，馬刺狀元溫班雅瑪（Victor Wembanyama）扮成電影角色「瘦長人」，光是戴上白色頭套就無違和。現任球評的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）則留俏麗短髮致敬巴特勒。

DeAndre Jordan Victor Wembanyama 歐尼爾 魔獸 霍華德

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