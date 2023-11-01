NBA／萬聖節變裝趴！喬丹扮小天后泰勒絲 網：魔獸要來了

在美東時間凌晨時分，哈登（James Harden）被交易到快艇的消息可說是震撼整個聯盟，話題迅速成為全美熱搜第一，而快艇躍升超級戰艦後，勢必也讓整個西區乃至於太平洋組的競爭更加激烈。 自202

2023-10-31 18:09