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NBA／豪華四巨頭！哈登重磅交易轉戰快艇 最快今首戰
「大鬍子」哈登和76人隊的糾葛終於落幕，昨天76人和快艇隊完成交易，哈登得償所望轉戰快艇隊，和雷納德、喬治組成「三巨頭」，最快今天就能在快艇主場披掛上陣面對魔術隊。
34歲哈登在南加州長大，生涯10度入選全明星隊，上季還是聯盟助攻王，是聯盟指標後衛之一。快艇一直是哈登理想的落腳處，願望如今終於實現，親近哈登的來源形容他「欣喜若狂」，將盡快到新東家報到，有機會今天就迎接個人快艇首戰。
76人送出哈登、塔克和彼特盧舍夫，換來莫里斯、貝頓、柯文頓、馬丁和2028年未保護首輪選秀權、2張第二輪選秀權及1個選秀互換權；76人為清出空間，裁掉射手格林。
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