NBA／震撼彈！哈登、塔克被交易到快艇 76人換回4球員+選秀權

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，「大鬍子」哈登（James Harden）被交易到快艇，76人送出哈登和塔克（PJ Tucker）及彼特盧舍夫（Filip Petrusev），換回貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）及2028年無保護首輪選秀權、2個二輪選秀籤與1個選秀互換權，另外還會有一個來自第三方的首輪籤。

沃納羅斯基指出，76人將裁掉休賽季簽下的「聖堂射手」格林（Danny Green），以清出球員名單空間完成交易。

哈登上賽季場均21分10.7助攻6.3籃板，休賽季與76人續約談判破裂，向管理層提交易申請，但談判始終沒完成，還傳出快艇退出交易案討論，不料今天竟傳出被送到快艇，將和雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成豪華陣線，也被網友戲稱已經是「核動力航母」了。

The Sixers are acquiring Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft picks and a pick swap for James Harden, PJ Tucker and Filip Petrusev, sources tell ESPN. https://t.co/fSOkgO5xd3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2023年10月31日

The Clippers are sending the Sixers a 2028 unprotected first-round pick, two second-round picks and a pick swap, sources tell ESPN. The Clippers are also routing the 76ers an additional future first-round pick from a third team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2023年10月31日

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