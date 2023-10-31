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NBA／處女秀20周年 詹皇仍輸國王
征戰NBA第21個賽季的湖人隊「小皇帝」詹姆斯，昨天宛如搭上時光機，他在生涯處女秀的20周年紀念日在同樣城市面對同樣對手，甚至連結果都相同，湖人雖克服最多15分落後，延長賽仍以127：132敗給國王隊。
2003年迎第一個職業賽季的詹姆斯，生涯首戰面對國王，當時穿騎士戰袍在國王前場館繳出25分、9助攻和6籃板；昨面對老對手，38歲詹姆斯出賽39分鐘仍砍下27分、15籃板和8助攻，20年歲月似乎沒留下太多痕跡。
湖人球團昨將一張詹姆斯18歲處女秀暴扣籃框照片裱框放在休息室，作為「小皇帝」紀念日禮物。
20年來，詹姆斯拿了4枚冠軍戒，成為4度總冠軍賽MVP，不過生涯第21個賽季，湖人連同昨天吞敗，開季3場只拿1勝。
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