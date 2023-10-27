NBA／傳哈登想隨隊登機被擋 聯盟調查缺席開幕戰是否違規

「大鬍子」哈登（James Harden）昨天傳出回76人隊練球，但球團不讓他隨隊參加今天對上公鹿的開幕戰，據《ESPN》報導，聯盟正調查這是否違反今年新訂的球員參賽政策。

聯盟今年制定新政策防止輪休，規定球星不得無故或技術性缺席比賽，全國轉播及今季中錦標賽（In-season Tournament）不能輪休。今天76人與公鹿之戰為全國轉播，所以聯盟正對哈登缺席一事展開調查，確定是否符合規定。

《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）更爆料，哈登曾試圖隨隊參加今天對公鹿的比賽，但被保安人員阻止登機，哈登對此很沮喪。

海恩斯指出，通常球星因某種原因受傷，仍須出現在球場上和球迷見面，可是哈登沒有受傷，不清楚76人會如何向聯盟解釋。

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