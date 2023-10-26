NBA／首戰30分被尼克球迷飆粗口 波爾辛吉斯：我很享受

塞爾蒂克今天在客場以108：104險勝尼克隊，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）表現亮眼，但比賽中發生插曲，尼克球迷高喊「Fxxk Porzingis」，對此波爾辛吉斯笑稱：「我沒聽見。」

波爾辛吉斯首節就攻下15分，末節關鍵時刻更連得9分奠定勝基。波爾辛吉斯受訪時解釋，「他們末節改變防守，第四節前段他們更有侵略性，不停換防，雖然當時空檔不多，但隊友也得到空間。比賽後段我得到更多空檔，我對我們的打球方法很開心。」

傳奇球星威金斯（Dominique Wilkins）1994年轉戰塞爾蒂克，創隊史轉隊首戰得分紀錄（25分），波爾辛吉斯今天得到30分改寫歷史，他表示，「很開心能成為塞爾蒂克的一員，能穿上這個顏色的球衣，還能要求什麼？」

波爾辛吉斯職業生涯從尼克起步，尼克球迷卻高喊「Fxxk Porzingis」歡迎他，波爾辛吉斯笑稱沒聽見，「現場球迷這樣喊很有趣，我一直在享受並當作動力，以塞爾蒂克球員身分回到這是很棒的感覺，就算被噓也很酷，我很享受。」

Knicks fans chant “Fuck Porzingis”



The NBA is back!



pic.twitter.com/lg0Leie8OI — Gifdsports (@gifdsports) 2023年10月26日

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