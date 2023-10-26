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NBA／艾頓4分、探花垃圾時間刷數據 拓荒者不敵快艇雙星聯手

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(右)拓荒者首秀只攻下4分。 歐新社
艾頓(右)拓荒者首秀只攻下4分。 歐新社

艾頓（Deandre Ayton）休賽季被交易到拓荒者隊，他發下豪語要展現「統治力」。拓荒者新賽季首戰作客快艇隊，艾頓只攻下4分12籃板，選秀探花韓德森（Scoot Henderson）表現也相當悽慘，快艇則靠雙星聯手50分，以123：111贏球。

選秀探花韓德森生涯首戰遭到快艇震撼教育，只能在垃圾時間刷數據。 美聯社
選秀探花韓德森生涯首戰遭到快艇震撼教育，只能在垃圾時間刷數據。 美聯社

艾頓今天因犯規麻煩只打23分鐘，且全場只獲得4次出手機會，拿到4分12籃板，韓德森前三節表現悽慘，6投1中攻下2分1助攻，拓荒者三節打完落後26分。雙方在第四節剩5分18秒時換下主力，韓德森把握機會砍進9分，今天上場34分鐘，累積11分4助攻。

快艇球星喬治（Paul George）本場得到27分6助攻3抄截，雷納德（Kawhi Leonard）23分6助攻5籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）11分13助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）攻下20分12籃板4阻攻。

雷納德和喬治去年只同時出賽38場，雷納德賽後受訪時說，「我現在感覺很好，很開心有一個好的休賽季，恢復健康。」教頭泰隆魯（Tyronn Lue）則稱讚球隊凝聚力，「我喜歡我們今晚打得很努力，每場比賽都要凝聚在一起。衛斯特布魯克開局表現很重要，他帶領我們衝鋒陷陣。」

拓荒者 快艇 Deandre Ayton Paul George Kawhi Leonard

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