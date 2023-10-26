聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／籃網湯瑪斯替補攻36分創紀錄 米契爾關鍵三分騎士險勝
籃網隊新賽季首戰在主場迎戰騎士隊，小將湯瑪斯（Cam Thomas）板凳出發狂砍36分，但騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）關鍵時刻飆進逆轉三分彈，終場以114：113氣走籃網。
籃網上季遭遇傷兵潮時，湯瑪斯瘋狂砍分的表現讓球迷印象深刻。今天他上半場只出戰13分鐘，11投8中狂砍24分，全場進帳36分，創替補球員開幕戰新高。
比賽最後一分籃網領先4分，但米契爾關鍵時刻抄球、灌籃扳平比分。籃網靠布里吉斯（Mikal Bridges）兩罰全中再度超前，但米契爾接著上演高難度三分球，最終以1分之差氣走籃網。
米契爾全場拿到27分6助攻5籃板4抄截，休賽季簽下的新援史特魯斯（Max Strus）攻下27分12籃板，奧科羅（Isaac Okoro）繳出18分6籃板4助攻數據。
籃網方面，湯瑪斯21投13中砍下36分，布里吉斯得到20分6籃板4助攻3抄截，休賽季苦練的西蒙斯（Ben Simmons）6投2中，進帳4分9助攻10籃板。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言