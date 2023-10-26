NBA／籃網湯瑪斯替補攻36分創紀錄 米契爾關鍵三分騎士險勝

籃網隊新賽季首戰在主場迎戰騎士隊，小將湯瑪斯（Cam Thomas）板凳出發狂砍36分，但騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）關鍵時刻飆進逆轉三分彈，終場以114：113氣走籃網。

籃網上季遭遇傷兵潮時，湯瑪斯瘋狂砍分的表現讓球迷印象深刻。今天他上半場只出戰13分鐘，11投8中狂砍24分，全場進帳36分，創替補球員開幕戰新高。

Cam Thomas (36 PTS) showed out in the Nets season opener 📹#KiaTipOff23 pic.twitter.com/TBRqWcd9Ix — NBA (@NBA) 2023年10月26日

比賽最後一分籃網領先4分，但米契爾關鍵時刻抄球、灌籃扳平比分。籃網靠布里吉斯（Mikal Bridges）兩罰全中再度超前，但米契爾接著上演高難度三分球，最終以1分之差氣走籃網。

DONOVAN MITCHELL GAME WINNER 🔥 pic.twitter.com/RJjNi2CyNy — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年10月26日

米契爾全場拿到27分6助攻5籃板4抄截，休賽季簽下的新援史特魯斯（Max Strus）攻下27分12籃板，奧科羅（Isaac Okoro）繳出18分6籃板4助攻數據。

籃網方面，湯瑪斯21投13中砍下36分，布里吉斯得到20分6籃板4助攻3抄截，休賽季苦練的西蒙斯（Ben Simmons）6投2中，進帳4分9助攻10籃板。

商品推薦