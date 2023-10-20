NBA／里夫斯「誇張後仰」買犯失敗 老將保羅演技裁判買單
湖人「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）不只球技全面，買犯功力也有口皆碑，連前輩詹姆斯（LeBron James）都曾表示相當佩服。不過他今天在面對太陽熱身賽中，上演浮誇後仰跳投，裁判沒有買單。
首節7分鐘左右，里夫斯運球過半場突然加速切至籃下，但太陽防守球員艾倫（Grayson Allen）沒失位，里夫斯突然後仰跳投並伸長右腿，摔倒在地，但裁判不為所動，沒吹防守犯規也沒判里夫斯假摔。這段畫面引發網友怒批，有人寫道，「把這該死的小丑趕出聯盟」、「這真的很噁心」、「他正常投籃可能會進，但沒這樣做」。
昨天勇士熱身賽對上國王，以小動作聞名的老將保羅（Chris Paul）再度出招，第四節最後4分鐘，國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）貼身防守，保羅突然倒地，裁判吹福克斯防守犯規。福克斯相當不滿向裁判示意是假摔，並模仿保羅動作，接著還和保羅激烈言語交流。
聯盟今年7月中宣佈2023-24賽季起實施新規定，未來比賽中球員試圖以假摔取得有利哨音，裁判有權吹技術犯規，對手能獲得1次罰球。
MLB季後賽對戰表
▪ 響尾蛇咬費城人扳回一城 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言