NBA／里夫斯「誇張後仰」買犯失敗 老將保羅演技裁判買單

湖人「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）不只球技全面，買犯功力也有口皆碑，連前輩詹姆斯（LeBron James）都曾表示相當佩服。不過他今天在面對太陽熱身賽中，上演浮誇後仰跳投，裁判沒有買單。

首節7分鐘左右，里夫斯運球過半場突然加速切至籃下，但太陽防守球員艾倫（Grayson Allen）沒失位，里夫斯突然後仰跳投並伸長右腿，摔倒在地，但裁判不為所動，沒吹防守犯規也沒判里夫斯假摔。這段畫面引發網友怒批，有人寫道，「把這該死的小丑趕出聯盟」、「這真的很噁心」、「他正常投籃可能會進，但沒這樣做」。

Get this fucking clown out the league. pic.twitter.com/B4CmV0ZnvG — Let Ray Cook (@CantStopDaRayne) 2023年10月20日

昨天勇士熱身賽對上國王，以小動作聞名的老將保羅（Chris Paul）再度出招，第四節最後4分鐘，國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）貼身防守，保羅突然倒地，裁判吹福克斯防守犯規。福克斯相當不滿向裁判示意是假摔，並模仿保羅動作，接著還和保羅激烈言語交流。

De'Aaron Fox after Chris Paul flopped. 😂



pic.twitter.com/cOLKxOZ69K — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年10月19日

聯盟今年7月中宣佈2023-24賽季起實施新規定，未來比賽中球員試圖以假摔取得有利哨音，裁判有權吹技術犯規，對手能獲得1次罰球。

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