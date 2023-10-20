NBA／魔術雙星進ESPN百大球員 貝佛利酸：球隊怎爛成這樣？

《ESPN》近日公布新賽季百大球員排行榜，魔術隊狀元班切羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）都榜上有名，76人隊「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）卻提出質疑，「一個隊有2位百大球員，怎麼還打不出好戰績？」

208公分的班切羅去年成為選秀狀元，場均攻下20分6.9籃板3.7助攻，奪下年度新人王，他新賽季被排在第30名。同樣208公分的華格納是2021年選秀第8順位，新秀賽季就展現即戰力，上賽季持續進步，場均拿到18.6分4.1籃板3.5助攻，被排在第52。

貝佛利顯然對這份榜單不以為然，他在個人節目先為第94名的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）抱屈，「這完全是笑話！他有2季場均大三元耶。」貝佛利還批評魔術2名前鋒，「如果有2個排行50名球員，那就該打進該死的季後賽，如果你們這麼強，球隊怎麼爛成這樣？」

魔術上季戰績34勝48敗，連3年未緣季後賽。事實上，魔術隊自從交易掉「魔獸」霍華德（Dwight Howard）後，10個賽季只打過2次季後賽。

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