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NBA／西蒙斯誓言重返顛峰 渴望代表澳洲出征巴黎奧運

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
西蒙斯新賽季展現豪情壯志。 美聯社
西蒙斯新賽季展現豪情壯志。 美聯社

過去兩年幾乎成為聯盟笑話的西蒙斯（Ben Simmons），今年休賽季似乎已經擺脫傷勢和心理層面的問題，不僅誓言要找回全明星身手，更喊話要代表澳洲國家隊出征巴黎奧運。

包括2016年里約奧運、2019年世界盃和2021年東京奧運等重大國際比賽，實力強大的澳洲隊原本都希望能夠徵召西蒙斯助陣，但最後都遭到婉拒，這樣的過程甚至引發球迷的酸言酸語。

加上西蒙斯在2021-22年賽季整季都沒上場，上個賽季在籃網也因傷勢問題，只打了42場比賽，留下場均6.9分、6.3籃板和6.1助攻的數據。這些都讓外界對於他如今的競技狀態打上一個很大的問號。

今年的世界盃同樣如此，西蒙斯最終還是無緣出席，他坦言沒有看過一場完整比賽，但也提到自己仍是透過其他方式如查看數據統計等，去了解世界盃正在發生的事情。

「人們感覺就像是，『如果你不想為國打比賽，那你就不是澳洲人。』以及隨著而來的那些東西。我也只能笑笑。我希望我的球隊一直都能夠成功。所以很有趣的是，當澳洲被淘汰時，人們就會說，『好吧，我們確實需要他。』」

澳洲在今年世界盃以小組賽第2名出線，但在第二階段敗給了斯洛維尼亞，無緣進入八強，最終是以第10名收場。不過仍是以大洋洲最佳成績取得奧運門票。

「我的想法是健康打完整個賽季，並且代表國家出征奧運。這對我來說太瘋狂了。我要去爭取一枚獎牌。無論如何，沒有什麼比代表國家出戰更好的了」

現年27歲的西蒙斯表示：「新賽季的目標只有一個，那就是重返明星賽，甚至要比成為明星球員還更優秀的存在。如果只是想要安逸，還不如去釣魚。」

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