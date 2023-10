NBA／太陽12月退休馬里安球衣 史陶德邁爾明年3月接力

伊許比亞(Mat Ishbia)在入主鳳凰城太陽後,曾親自宣布昔日「MSN」連線的兩名悍將史陶德邁爾(Amare Stoudemire)與馬里安(Shawn Marion),將會進入球隊名人堂(Ring of Honor),同時也要退休兩人的球衣。如今兩人的球衣退休時間也已經確定。

馬里安的31號球衣將會在12月16日主場對尼克的比賽中正式退休,並領取太陽隊的榮譽戒指;至於史陶德邁爾的32號球衣退休儀式則會在3月3日主場對火箭的比賽中舉行。

傳奇球星奈許(Steve Nash)2004年重返鳳凰城,在時任太陽總教練丹東尼(Mike D'Antoni)的帶領下,攜手史陶德邁爾、馬里安將跑轟戰術發揚光大,席捲聯盟。不過多年下來太陽始終與總冠軍緣慳一面。2008年「MSN連線」走上解散的命運,馬里安被交易到熱火,之後史陶德邁爾在2010年轉戰尼克,奈許則在2012年加盟湖人。

奈許的13號球衣已經在2015年退休,如今伊許比亞成為太陽新老闆,史陶德邁爾和馬里安終於等到球衣永久高掛主場的機會。

Honored to be able to induct @Amareisreal and @matrix31 into the Ring of Honor this upcoming season! These two guys made an incredible impact on our @Suns organization, and I am proud to retire their numbers and recognize all they did for our franchise, the fans, and the game of… pic.twitter.com/iNEDfwqB00