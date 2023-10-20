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NBA／太陽12月退休馬里安球衣 史陶德邁爾明年3月接力

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
史陶德邁爾(左)和馬里安的球衣將在今年賽季正式退休。 路透社
史陶德邁爾(左)和馬里安的球衣將在今年賽季正式退休。 路透社

伊許比亞（Mat Ishbia）在入主鳳凰城太陽後，曾親自宣布昔日「MSN」連線的兩名悍將史陶德邁爾（Amare Stoudemire）與馬里安（Shawn Marion），將會進入球隊名人堂（Ring of Honor），同時也要退休兩人的球衣。如今兩人的球衣退休時間也已經確定。

馬里安的31號球衣將會在12月16日主場對尼克的比賽中正式退休，並領取太陽隊的榮譽戒指；至於史陶德邁爾的32號球衣退休儀式則會在3月3日主場對火箭的比賽中舉行。

傳奇球星奈許（Steve Nash）2004年重返鳳凰城，在時任太陽總教練丹東尼（Mike D'Antoni）的帶領下，攜手史陶德邁爾、馬里安將跑轟戰術發揚光大，席捲聯盟。不過多年下來太陽始終與總冠軍緣慳一面。2008年「MSN連線」走上解散的命運，馬里安被交易到熱火，之後史陶德邁爾在2010年轉戰尼克，奈許則在2012年加盟湖人。

奈許的13號球衣已經在2015年退休，如今伊許比亞成為太陽新老闆，史陶德邁爾和馬里安終於等到球衣永久高掛主場的機會。

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