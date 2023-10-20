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NBA／里拉德恩師閃辭公鹿助教一職 美媒曝曾與教頭爭吵

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德恩師史達茲辭掉公鹿助教一職。 美聯社
里拉德恩師史達茲辭掉公鹿助教一職。 美聯社

里拉德（Damian Lillard）上個月才被交易到公鹿，與前拓荒者主帥、公鹿助教史達茲（Terry Stotts）重逢。不料史達茲昨天辭掉助教一職，讓外界相當震驚。

史達茲曾和里拉德在拓荒者共事9年，據美媒《The Athletic》報導，史達茲2012年離開拓荒者後沒有接下任何教練職務，今年6月才加入公鹿教練團。史達茲在當地時間周二投籃練習後，未先參加教練會議，直接和公鹿球員互動，格里芬（Adrian Griffin）叫他趕緊加入，史達茲想和球員溝通完，仍被打斷。

該報導指出史達茲辭職原因可能有2點，首先是擔任總教練10幾年，無法適應當助教；或是覺得沒有因資歷受到應有的尊重。現年49歲的格里芬首度擔任球隊主帥，他受訪時說，「史達茲是一名很棒的教練，我在這段時間學到很多東西，他做出一個決定，我們只能尊重他。」

里拉德在當地時間周三得知此事，他坦言相當驚訝，「這有點突然，我在聯盟很久知道這種事會發生。我為他打球9年，這種熟悉感讓我更容易融入球隊，看到他離開很難過，但還是得向前看。」

公鹿 里拉德

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