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NBA／為何莫蘭特從乖寶寶變屁孩？ESPN曝他父親是幕後推手

聯合新聞網／ 綜合報導
ESPN曝莫蘭特父親(右)帶壞莫蘭特(左)。 路透
ESPN曝莫蘭特父親(右)帶壞莫蘭特(左)。 路透

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）因持槍等脫序行為，被聯盟禁賽25場。ESPN近日撰文指出，莫蘭特會頻繁出事是受到他父親（Tee Morant）影響。

該報導指出，莫蘭特選秀球探報告寫著：「一名完美隊友，帶著責任感打球，有職業道德、謙遜且容易被執教。」

球探報告的莫蘭特與現在大相逕庭，灰熊隊內消息人士透露，莫蘭特還未成年就被父親帶出去喝酒並出入情色場所，甚至比賽前一晚也會去，頻率讓人感到擔憂。莫蘭特朋友和家人會搭他的私人飛機迎接他，莫蘭特常在隔天球隊練習宿醉或遲到，不過他場上仍繳出好成績，獲得5年1.94億美元大合約。

有位灰熊管理層人士表示，「莫蘭特從好人變成身邊有一群人，他們總是為所欲為，情況變得很糟糕，他還和停車場保全起衝突。」莫蘭特常和灰熊工作人員起衝突，今年2月甚至和溜馬隊球迷在停車場起衝突，球隊高層找他談話，但莫蘭特態度相當冷漠。

莫蘭特今年3月因直播亮槍被禁賽8場，但禁賽結束後莫蘭特父親繼續和兒子享樂，還當起夜總會主持人，灰熊消息人士強調，「莫蘭特父親是這一切的推手，儘管他從未打NBA，但得到NBA巨星生活的機會，這是問題所在。」莫蘭特5月再度直播亮槍，最終聯盟決定禁賽25場。

灰熊 Ja Morant

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