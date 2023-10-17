NBA／新狼王愛德華有望黃袍加身 傳尼克密切關注唐斯

一直以來，明尼蘇達灰狼都被視為是當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的球隊，不過隨著愛德華（Anthony Edwards）逐漸流露領袖氣質，且在攻守兩端的強勢演出，愈來愈多人認為他遲早會接管球隊，成為真正「狼王」。

紐約尼克也嗅到了這種氛圍。近期傳出他們正在密切觀察唐斯的動向，將其視為潛在的交易目標；特別是主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）日前還稱讚了唐斯在灰狼和多明尼加國家隊的表現，不排除再次與他合作。

「看看他在整個生涯所取得的進步，他確實很有天賦。」錫伯杜說，「當你看到一名大個子還能擁有三分外線的技能，他在進攻端可說是無所不能，我認為他一直在變得更出色。雖然他還有一些傷勢需要處理，但他真的很有天份。」

上個賽季受到小腿傷勢影響，唐斯僅僅出賽了29場，與戈貝爾（Rudy Gobert）的雙塔實驗也未盡理想。

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