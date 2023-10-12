NBA／泰托姆曝最討厭費城球迷 指76人當年該用狀元籤選他
塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）近日被問到最討厭哪隊球迷，他的答案是76人隊，並強調76人當年應該用狀元籤選他。
美媒「Complex Sports」近日釋出一段泰托姆快問快答影片，當被問到最討厭哪隊球迷時，泰托姆表示，「費城當年有狀元籤，他們本來該選我，我們之間有很多愛與恨。」
2017年76人原本抽中探花籤，但後來和塞爾蒂克達成交易，得到狀元籤並選擇佛爾茲（Markelle Fultz）。如今泰托姆已成為聯盟招牌球星之一，佛爾茲受傷病影響表現不如預期，生涯第3季就被交易到魔術，目前仍未兌現外界當初的期待。
泰托姆還被問到誰是聯盟最有技術的球員，他的答案是自己、獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）、快艇隊喬治（Paul George）、太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）。
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