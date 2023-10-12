NBA／各隊總管預測 金塊、塞爾蒂克同被看好本季奪冠

NBA新賽季將在2周後開打，聯盟昨天公布季前各隊總經理預測調查結果，衛冕軍金塊隊與今年休賽季大力補強的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，奪冠支持度並列第一；金塊球星約柯奇在年度MVP預測領先安戴托昆波、泰托姆和唐西奇。

金塊未加入聯盟其他球隊軍備競賽，但在保留核心班底下，新賽季依舊被認為競爭力十足，與補進波爾辛吉斯、哈勒戴的塞爾蒂克皆獲得33%奪冠支持度，領先公鹿、太陽、快艇等休賽季積極補強的強權球隊。

其中約柯奇在不少個人項目領先，包括年度MVP、建隊基石、新賽季最佳中鋒、最佳國際球員、最佳傳球手、最佳球商。他昨在熱身賽上場18分鐘，拿下9分3籃板2助攻2抄截，帶領金塊以115比107擊敗太陽隊。

各隊總管認為，今年里拉德的三方交易案是促成各隊戰力起伏的最重要異動，直接牽涉其中的公鹿、拓荒者及間接獲得哈勒戴的塞爾蒂克，被視為補強最成功的前3支球隊，里拉德轉戰公鹿被認為會帶來最大影響，哈勒戴加盟塞爾蒂克居次。

至於新秀球員預測部分，馬刺隊溫班亞瑪獲得總管票選年度最佳新秀、5年後最佳新秀、建隊核心第2名的肯定。

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