NBA／詹姆斯上陣 湖人狂轟20顆三分球

湖人隊一哥詹姆斯錯過與勇士隊熱身賽後，昨天總算在與籃網隊之戰登場，出賽17分鐘就有10分5助攻3籃板，幫助湖人以129：126獲勝，湖人全場轟進20顆三分球，也讓詹姆斯直言，展現休賽季的補強成果。

湖人昨在詹姆斯、里夫斯都上陣下，再度嘗試新的先發陣容，由兩人搭配戴維斯、羅素與本季新加入的普林斯，這5人不僅得分皆上雙，還攜手砍進13顆三分球，湖人團隊也繼熱身賽首戰投進15顆三分球後，再度命中高水準的20顆三分球。

湖人針對過去較為薄弱的外線砲火，補進普林斯、文森等人，詹姆斯認為外線砲火提升，戴維斯也說：「我們討論過要出手更多三分球，聯盟也轉變風格，大家都有大量三分球出手，但這都跟節奏有關，現在只想投籃時充滿自信，果斷出手。」

馬刺、雷霆隊昨進行未來內線接班人對決，今年選秀狀元溫班亞瑪迎戰去年榜眼霍姆葛倫，兩人被視為新賽季最佳新秀最強力競爭人選，分別繳出20分5籃板2抄截1阻攻、21分9籃板1阻攻。

談到兩位新世代長人的對決，馬刺總教練波波維奇形容相當有趣，並誇讚霍姆葛倫技巧全面，肯定會成為出色球員。

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