聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／詹姆斯上陣 湖人狂轟20顆三分球
湖人隊一哥詹姆斯錯過與勇士隊熱身賽後，昨天總算在與籃網隊之戰登場，出賽17分鐘就有10分5助攻3籃板，幫助湖人以129：126獲勝，湖人全場轟進20顆三分球，也讓詹姆斯直言，展現休賽季的補強成果。
湖人昨在詹姆斯、里夫斯都上陣下，再度嘗試新的先發陣容，由兩人搭配戴維斯、羅素與本季新加入的普林斯，這5人不僅得分皆上雙，還攜手砍進13顆三分球，湖人團隊也繼熱身賽首戰投進15顆三分球後，再度命中高水準的20顆三分球。
湖人針對過去較為薄弱的外線砲火，補進普林斯、文森等人，詹姆斯認為外線砲火提升，戴維斯也說：「我們討論過要出手更多三分球，聯盟也轉變風格，大家都有大量三分球出手，但這都跟節奏有關，現在只想投籃時充滿自信，果斷出手。」
馬刺、雷霆隊昨進行未來內線接班人對決，今年選秀狀元溫班亞瑪迎戰去年榜眼霍姆葛倫，兩人被視為新賽季最佳新秀最強力競爭人選，分別繳出20分5籃板2抄截1阻攻、21分9籃板1阻攻。
談到兩位新世代長人的對決，馬刺總教練波波維奇形容相當有趣，並誇讚霍姆葛倫技巧全面，肯定會成為出色球員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言