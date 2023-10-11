聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯上陣 湖人狂轟20顆三分球

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯熱身賽首場出賽小試身手攻下10分，本季將成為挑戰史上生涯4萬分的第1人。 美聯社
詹姆斯熱身賽首場出賽小試身手攻下10分，本季將成為挑戰史上生涯4萬分的第1人。 美聯社

湖人隊一哥詹姆斯錯過與勇士隊熱身賽後，昨天總算在與籃網隊之戰登場，出賽17分鐘就有10分5助攻3籃板，幫助湖人以129：126獲勝，湖人全場轟進20顆三分球，也讓詹姆斯直言，展現休賽季的補強成果。

湖人昨在詹姆斯、里夫斯都上陣下，再度嘗試新的先發陣容，由兩人搭配戴維斯、羅素與本季新加入的普林斯，這5人不僅得分皆上雙，還攜手砍進13顆三分球，湖人團隊也繼熱身賽首戰投進15顆三分球後，再度命中高水準的20顆三分球。

湖人針對過去較為薄弱的外線砲火，補進普林斯、文森等人，詹姆斯認為外線砲火提升，戴維斯也說：「我們討論過要出手更多三分球，聯盟也轉變風格，大家都有大量三分球出手，但這都跟節奏有關，現在只想投籃時充滿自信，果斷出手。」

馬刺、雷霆隊昨進行未來內線接班人對決，今年選秀狀元溫班亞瑪迎戰去年榜眼霍姆葛倫，兩人被視為新賽季最佳新秀最強力競爭人選，分別繳出20分5籃板2抄截1阻攻、21分9籃板1阻攻。

談到兩位新世代長人的對決，馬刺總教練波波維奇形容相當有趣，並誇讚霍姆葛倫技巧全面，肯定會成為出色球員。

詹姆斯 湖人 霍姆葛倫 戴維斯 馬刺 勇士 籃網 溫班亞瑪 里夫斯

延伸閱讀

NBA／湖人近兩戰砍35顆三分球 詹姆斯稱球隊投射能力變好

NBA／詹姆斯熱身賽輕鬆打 史上得分王本季要拚4萬分

NBA／新賽季打4號？戴維斯：不用擋拆100次感覺太棒了

NBA／湖人新陣兵強馬壯 主帥：詹皇無需太早化身超級英雄

相關新聞

NBA／詹姆斯上陣 湖人狂轟20顆三分球

湖人隊一哥詹姆斯錯過與勇士隊熱身賽後，昨天總算在與籃網隊之戰登場，出賽17分鐘就有10分5助攻3籃板，幫助湖人以129：...

NBA／霍姆葛倫、溫班亞瑪菜鳥高塔對決 波波維奇：很有趣

馬刺隊狀元中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天迎接個人首場NBA熱身賽，且對手正好就是他新賽季爭取新人...

NBA／渡邊雄太首戰30分鐘全隊最高 教頭盛讚：他理解戰術

太陽隊今天在熱身賽首戰以130：126力克活塞隊，今天共有16名球員上場，其中日本前鋒渡邊雄太上場30分鐘全隊最多，攻下10分5籃板1助攻2抄截，表現受到主帥佛蓋爾（Frank Vogel）讚美。

NBA／飆風玫瑰未完全凋零！羅斯高效砍13分感激加盟灰熊

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季轉戰灰熊隊，他說過自己不是來當啦啦隊。今天灰熊熱身賽迎戰溜馬隊，他全場8投6中高效進帳13分，證明自己油箱裡還有油。 現年35歲的羅斯經歷傷勢和

NBA／湖人近兩戰砍35顆三分球 詹姆斯稱球隊投射能力變好

在錯過了與勇士的熱身賽開幕戰後，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在今天與籃網的熱身賽中首度首度亮相，並且在出賽...

NBA／熱身賽首秀飆20分還秀爆扣 溫班亞馬：賽前興奮睡不著

「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）今天完成美國職籃NBA熱身賽首秀，他先發拿下20分、5籃板，終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。