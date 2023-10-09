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NBA／「心愛的」快歸隊！ 美籃協渴望哈勒戴參加奧運

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴(中)2021助美國奪下東京奧運金牌，美國籃協視為第2重要球員。 聯合報系資料照
哈勒戴(中)2021助美國奪下東京奧運金牌，美國籃協視為第2重要球員。 聯合報系資料照

美國男籃今年在世界盃慘遭滑鐵盧，不只奪冠失利，還在銅牌戰不敵加拿大。對此，詹姆斯（LeBron James）誓言參加巴黎奧運並組成「夢幻隊」，目前已有多名巨星表態加入，近期MVP中鋒安比德（Joel Embiid）更確定入隊，美國籃協則將目標轉移到防守大鎖哈勒戴（Jrue Holiday）。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，美國籃協正積極追求哈勒戴再次披上美國隊戰袍，甚至用心愛的（Beloved）形容他，認為他在東京奧運影響力僅次杜蘭特（Kevin Durant），防守、組織和領導力很關鍵。

目前詹姆斯、杜蘭特、安比德、柯瑞（Stephen Curry）、泰托姆（Jayson Tatum）、戴維斯（Anthony Davis）、保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、格林（Draymond Green）、里拉德（Damian Lillard）都有表態加入美國隊，但沃納羅斯基指出，這些球員不一定會收到入隊邀請。

現年33歲的哈勒戴上季場均19.3分7.4助攻5.1籃板1.2抄截，生涯5度入選年度最佳防守陣容，他休賽季成為里拉德交易案籌碼，最終被送到塞爾蒂克隊。該報導指出，美國隊總監希爾（Grant Hill）和總教練柯爾（Steve Kerr）都很重視哈勒戴的天賦和氣質，是金牌隊的必要成員。

Jrue Holiday

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