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NBA／哈勒戴加入練球 塞爾蒂克興奮
明星後衛哈勒戴因為里拉德交易案輾轉從公鹿隊到拓荒者隊，最終又被交易到塞爾蒂克隊，昨首度參與練球，讓「綠衫軍」籃球事務總裁史蒂文斯透露看到新陣容相當開心，至於出生洛杉磯的哈勒戴也直言，很自豪能成為「綠衫軍」的一分子。
上賽季在東區冠軍賽鎩羽而歸後，塞爾蒂克季後補強毫不手軟，不僅將精神領袖史馬特送走換回波爾辛吉斯，還將對球隊高層頗有微詞的波格登以及中鋒威廉斯和選秀權打包換回哈勒戴，組成豪華的「四星連線」。
昨天哈勒戴首度參與練球，讓在場邊觀看的總裁史蒂文斯直言開心，「我感覺到一種團結、一種興奮、一種快樂以及一種競爭力。我認為哈勒戴和他身邊這些人一樣，這是具有傳染力的。」
出生於洛杉磯的哈勒戴，對於加入與湖人隊同樣保有聯盟史上最多17冠紀錄的塞爾蒂克，他也直言從以前就知道「綠衫軍」球迷的瘋狂，自豪能成為他們一分子。
新賽季將對上前東家公鹿，哈勒戴坦言這肯定會變成非常有趣的局面，不過目前重心放在與新隊友合作上。
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