NBA／溫班亞瑪自信能勝任所有角色 很開心被波波維奇罵

馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，同時具備靈活性，新賽季主打哪個位置備受關注。馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）透露會視訓練營表現決定，溫班亞瑪則自認每個位置都能勝任。

先前有報導指出溫班亞瑪將主打4號位，但溫班亞瑪對角色定位不設限，「我有時能扮演控衛瓊斯（Tre Jones）的角色，有時和中鋒柯林斯（Zach Collins）相同，有時又和搖擺人瓦賽爾（Devin Vassell）一樣。」

馬刺訓練營已進入第2天，波波維奇表示會找出溫班亞瑪的角色定位。溫班亞瑪則稱讚訓練營幫助他認識隊友，認為馬刺非常注重防守，「很多防守觀念是以前從未見過的，正盡力接受一切。」

溫班亞瑪解釋，「在球場上時必須集中注意力，如果失去注意力1秒，會搞砸接下來15分鐘。」他還笑稱波波維奇終於罵他，「比預期還要晚，我很高興他對我大吼大叫。」

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