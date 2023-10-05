快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

NBA／溫班亞瑪自信能勝任所有角色 很開心被波波維奇罵

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺隊法國狀元溫班亞瑪。 法新社
馬刺隊法國狀元溫班亞瑪。 法新社

馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，同時具備靈活性，新賽季主打哪個位置備受關注。馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）透露會視訓練營表現決定，溫班亞瑪則自認每個位置都能勝任。

先前有報導指出溫班亞瑪將主打4號位，但溫班亞瑪對角色定位不設限，「我有時能扮演控衛瓊斯（Tre Jones）的角色，有時和中鋒柯林斯（Zach Collins）相同，有時又和搖擺人瓦賽爾（Devin Vassell）一樣。」

馬刺訓練營已進入第2天，波波維奇表示會找出溫班亞瑪的角色定位。溫班亞瑪則稱讚訓練營幫助他認識隊友，認為馬刺非常注重防守，「很多防守觀念是以前從未見過的，正盡力接受一切。」

溫班亞瑪解釋，「在球場上時必須集中注意力，如果失去注意力1秒，會搞砸接下來15分鐘。」他還笑稱波波維奇終於罵他，「比預期還要晚，我很高興他對我大吼大叫。」

馬刺 Gregg Popovich Victor Wembanyama

相關新聞

NBA／湖人球員誓言復仇 金塊教頭馬龍：他們還在說我們？

金塊上季在西區冠軍賽橫掃湖人隊，最終擊敗熱火奪下總冠軍。冠軍遊行中，主持人稱呼金塊主帥馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，戴維斯（Anthony Davis）近日在媒體日坦言對此事仍

NBA／溫班亞瑪自信能勝任所有角色 很開心被波波維奇罵

馬刺隊法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身高222公分，同時具備靈活性，新賽季主打哪個位置備受關注。馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）透露會視訓練營表現決定，溫班亞瑪

NBA／新賽季開幕戰交鋒…金塊掛冠軍旗 湖人揚言攪局

上賽季西區冠軍賽遭到金塊隊橫掃後，湖人隊與金塊間的「仇恨」似乎愈來愈深，兩隊更將在新賽季的開幕戰交鋒，屆時金塊將在主場領...

NBA／「我們都是猛烈的防守者」 格林稱保羅打球像混蛋

老牌明星控衛保羅（Chris Paul）休賽季透過交易加入勇士隊，雙方堪稱是「最熟悉的陌生人」，外界都很好奇，彼此搭配起來會呈現怎樣的比賽內容，格林（Draymond Green）近期在受訪時就比較和

NBA／約柯奇說暑假有練球並非都在賽馬 穆雷吐槽：他才沒有

近期金塊的隊內訓練營正式起跑，剛拿下總冠軍戰最有價值球員的約柯奇（Nikola Jokic）對於新賽季來勢洶洶的各隊顯得一派輕鬆，當被記者問到這是否為人生最快樂的暑假，約柯奇不改逗趣特質，強調自己「多

NBA／不是來當保母和啦啦隊！羅斯自曝已和莫蘭特家人聯繫

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季以2年650萬美元合約加盟灰熊隊，外界期待過往球風勁爆的他，能擔任莫蘭特（Ja Morant）導師，羅斯透露已和莫蘭特家人聯繫，但強調自己不是來當保母

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。