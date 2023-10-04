NBA／不是來當保母和啦啦隊！羅斯自曝已和莫蘭特家人聯繫
「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）休賽季以2年650萬美元合約加盟灰熊隊，外界期待過往球風勁爆的他，能擔任莫蘭特（Ja Morant）導師，羅斯透露已和莫蘭特家人聯繫，但強調自己不是來當保母。
羅斯在媒體日上透露灰熊名將艾倫（Tony Allen）牽線，讓他聯絡到莫蘭特父母，並隨意交談。羅斯向莫蘭特喊話，「我不是來照顧孩子，不是來跟隨你，不是來當啦啦隊，是來推你一把。」
羅斯也不吝嗇稱讚小老弟，「很多人把我們放在一起比較，但莫蘭特現在完全是另一個層級。」
事實上，羅斯全盛時期體能不輸莫蘭特，生涯第3季就奪下年度MVP，不過他因傷勢迅速殞落，經歷多年努力才成功轉型。他已進入生涯末期，但希望繼續在球場上貢獻，而不只是更衣室老將，「如果我無法及時適應新環境，我不會在這，如果不清楚自己的能力，我不會在這。」
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