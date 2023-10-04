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NBA／各隊大力補強…金塊雙星沒在怕 喊話複製奪冠
儘管今年休賽季各界都將目光放在大力補強的太陽、公鹿、塞爾蒂克隊，但金塊隊雙星約柯奇、穆雷在昨天登場的媒體日提醒大家，他們才是新賽季的衛冕軍，準備複製奪冠歷程。
金塊上賽季奪下隊史首冠，相較於各隊大動作補強，季後幾乎沒有太多異動，反倒是太陽、公鹿透過里拉德的三方交易案，各自獲得所需戰力，塞爾蒂克也換進波爾辛吉斯，與哈勒戴組成「四星連線」，就連在西區冠軍賽落敗的湖人隊也有補強，展現想拉下金塊的決心。
對於各隊軍備競賽，約柯奇、穆雷老神在在，穆雷說：「最重要是複製並經歷上賽季的逆境和起伏，再次做好準備。」今年拿下總冠軍賽MVP的約柯奇談到下賽季的目標，他說：「我們只想盡可能贏球，獲得另一次奪冠機會。」
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