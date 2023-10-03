NBA／衛少解釋低薪留快艇原因 洛媒曝他送隊友iPhone 15 Pro Max
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上季加盟快艇隊後找回笑容，休賽季與球團達成2年800萬美元續約協議，他今天受訪時直言這項決定很簡單。
衛斯特布魯克生涯擁有不少榮譽，2016-17賽季更獲選年度MVP。不過他被交易到湖人隊後身手不如以往，他領著超高薪水，因此經常被外界批評。今年2月他被交易到爵士隊，後來買斷合約加盟快艇，重新找回自信，為快艇做出不少貢獻。
衛斯特布魯克在媒體日被問到為何續約，他說，「這很簡單，金錢從來不是驅使我的東西。在一個張開雙臂歡迎我的地方，和一群我喜歡的人在一起，這決定對我來說不困難。」
有趣的是，《洛杉磯時報》記者格里夫（Andrew Greif）爆料，衛斯特布魯克最近舉辦一場迷你訓練營，他和隊友們一起訓練並用餐，晚餐時間他突然送給在場所有人全新的iPhone 15 Pro Max。
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