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NBA／綠衫軍補強 哈勒戴組四星連線

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴新球季到塞爾蒂克隊，使球隊有機會衝擊總冠軍。（美聯社） 
哈勒戴新球季到塞爾蒂克隊，使球隊有機會衝擊總冠軍。（美聯社） 

在牽涉里拉德三方交易案中被公鹿隊送到拓荒者隊的哈勒戴，因球團著力培養年輕新秀的策略再度成為籌碼，被拓荒者交易到波士頓，輾轉一圈又回到東區。哈勒戴進駐塞爾蒂克隊將能有效補強防守體系，同時與泰托姆、布朗、波爾辛吉斯組成「四星連線」，更讓「綠衫軍」增添奪冠本錢。

先前報導指出，聯盟許多球隊有意跟拓荒者報價哈勒戴，包括東區具奪冠實力的勁旅。為搶這名防守鐵衛，塞爾蒂克不惜放走中鋒R.威廉斯、後衛波格登及來自勇士的2024年首輪選秀權（前4順位保護）、自己的2029年未保護首輪選秀權。

塞爾蒂克籃球營運總裁史蒂文斯表示：「我們很期待看到哈勒戴穿上綠衫軍戰袍。他深具拚戰精神，充滿鬥志。在他整個職業生涯中，都讓人感受到他在球場上和場外的影響力。」

現年33歲的哈勒戴，生涯2次入選明星賽，5次進入年度防守陣容，更在2021年幫助公鹿奪下總冠軍；此外，他曾獲得最佳運動精神獎，且3次獲選年度最佳隊友。在攻守兩端和休息室內都堪稱是領袖級的人物。

本季年薪達3686萬美元的哈勒戴，明年夏天將握有球員選項，價值3940萬美元，據報導指出，塞爾蒂克傾向和他簽下長期合約。

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